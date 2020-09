Uomini e Donne, umiliazione terminale per Gemma Galgani: "Con chi è uscito Sirius", uno psicodramma

Francesco Fredella 01 settembre 2020 a

Non è in alto mare. Sembra navigare a vista, forse è proprio innamorato di una nuova donna. Che non è Gemma Galgani. Per Sirius, l’ex corteggiatore della Dama torinese a Uomini e Donne (il programma di Maria De Filippi su Canale 5), arriva il momento di fare sul serio. Archiviata la parentesi Galgani, adesso per lui ci sarebbe una nuova fiamma. Ed è già scattata la prima esterna: infatti, da rumors, pare che il marinaio abbia mostrato una certa intesa con una ragazza in esterna. Di chi parliamo? Valentina. Secondo i beninformati avrebbe messo più volte gli occhi su Sirius quando era innamorato pazzo di Gemma durante il programma. Nicola Vivarelli, questo il suo vero nome, sarebbe uscito con Valentina lasciando tutti senza parole. Si volta pagina in questo modo. Ma tutto ha il sapore dello smacco a Gemma (che ha sofferto per amore).

