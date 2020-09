Uomini e Donne, Gemma Galgani furiosa: la soffiata sull'uscita segreta di Sirius e l'impensabile Dama, ecco chi è lei

Francesco Fredella 03 settembre 2020 a

a

a

Una tempesta per Uomini e Donne. Sirius adesso è davvero in alto mare. La spifferata che racconta la sua uscita segreta con Valentina Autiero l’ha messo nei guai. Lei, però, smentisce. “Ma voi parlate senza sapere, vi rendete conto? Credete alla qualunque”, dice la Dama. Si tratterebbe di una fake news. Ma la Autiero, abbastanza scossa da questo chiacchiericcio, vuole vederci chiaro. Se ci fosse lo zampino di qualcuno a cui potrebbe stare antipatica? Gemma Galgani non risponde.

Gemma Galgani, pugnalata di Giorgio Manetti: "Solito copione, vediamo questi ritocchini"

Ma sicuramente l’idea che Sirius, il toyboy che la corteggiava, ora è tra le braccia della Autiero la rende furiosa. La prima puntata di Uomini e donne - che andrà in onda lunedì 7 settembre - si preannuncia scoppiettante. Tutti sono curiosi di ammirare il nuovo look di Gemma, che sembra abbia fatto ricorso al bisturi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.