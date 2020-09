Uomini e Donne, il ritocchino di Gemma Galgani: "Con chi sta uscendo", l'ultimo impensabile flirt

Francesco Fredella 02 settembre 2020 a

Caccia all’uomo. Chi è il chirurgo plastico che avrebbe iniziato a frequentare Gemma Galgani? Mistero a pochi giorni dalla messa in onda di Uomini e Donne su Canale 5. Sembra, da rumors, che la dama torinese di 70 anni - dopo aver chiuso i rapporti con Nicola Vivarelli - abbia iniziato a frequentare un chirurgo plastico romano. Ed è forse per questo motivo che non sono mancati ritocchini durante questi mesi? Non si conosce l’identikit dell’uomo, ma tutte le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore ci portano sulle sue tracce. Adesso, a quanto pare, lei non ne vuole parlare. Silenzio assenso. Ma, allo stesso tempo, si tratta di un silenzio assordante. Troppo forte per allontanarci da lei. Gemma è stata attaccata anche dal suo ex fidanzato Giorgio Manetti, che in un’intervista esclusiva a Libero ha detto che la storia con il giovane Sirius sarebbe un film già visto. Lui, però, continua a difendersi. “Sono innamorato di Gemma”, aveva assicurato qualche mese fa durante la burrasca. Ha navigato a vista in questi mesi approdando in un porto sicuro: il successo sui social.

