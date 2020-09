Striscia la Notizia, rottura con Edoardo Stoppa? Ecco le sue parole, qualche mese fa: ora si capisce tutto

07 settembre 2020 a

La notizia è ufficiale da qualche giorno: Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia per cui lavorava dal 2008, dice addio al tg satirico di Canale 5, che tornerà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo 28 settembre. Un poco misteriose le ragioni dell'addio al tg ideato da Antonio Ricci. Di sicuro c'è che Stoppa andrà a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8. Striscia si separa dall'amico degli animali per eccellenza, archivia i servizi sui nostri amici abbandonati e maltrattati (il suo impegno gli valse anche la medaglia d'argento al merito della Sanità pubblica). E ora che è noto all'addio, rimbombano alcune dichiarazioni di Edoardo Stoppa di qualche tempo fa, quando ancora l'avvicendamento non era noto: "Continuerò a occuparmi degli animali e a cercare di salvarne sempre di più. Sempre con Striscia? Ci sono delle grosse novità, ma per ora non posso dire nulla. Sto lavorando a un format speciale sul benessere psicofisico di uomini e donne", aveva affermato. "Grosse novità", insomma, che ora si sono palesate in tutta la loro dirompenza.

