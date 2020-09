Uomini e Donne, è scontro Gemma Galgani-Sirius: "Ti sei fatto confortare da Valentina", "Voglio spiegare"

07 settembre 2020 a

Gemma Galgani si guarda allo specchio. A Uomini e Donne ha un volto nuovo. Piange. “Un momento dedicato a me stessa. Gemma è pronta per vedersi dopo tutta una vita”, dice. Si specchia, ma da casa nessuno vede nulla. Poi arriva in studio. Tina inveisce di brutto. “Ho un’età che non corrisponde al mio carattere, sono giovanile”, si difende Gemma. E Tina replica: “Settant’anni avevi e li stessi hai. Quando ridi sembri The mask. Sei uscita con un ragazzo più giovane di 50 anni e sei andata a fare il lifting”.

Invece Sperti difende Gemma: “Per me stai benissimo”. Poi Maria De Filippi parla di Sirius. “Sembravamo due turisti in giro per Roma. Sono rimasta delusa”, replica Gemma che ha rifiutato anche gli inviti d’estate da parte di Sirius. Lui arriva in studio: pantaloni bianchi, mocassini, camicia e ciuffo. Gemma lo guarda. Lui continua a difendersi dicendo di desiderarla per davvero. “E’ tua zia, adesso. Non è più tua nonna”, continua Tina. E Sirius vuole mettere in chiaro tutto, ma si agita. “Voglio spiegare le cose come stanno”, dice il bel marinaio. “Ti sei fatto confortare da Valentina”, urla Gemma. E Valentina, chiamata in causa, dice di trovare Sirius più carino rispetto al solito. Ci sarà stato un incontro tra loro? Sirius e Valentina dicono di essersi scambiati pochi messaggi. Ma Gemma non ci crede. “Eri sempre impegnato”, tuona la Dama. E Sirius risponde: “La mia estate solo palestra, studio e corsi di aggiornamento”.

