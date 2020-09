Uomini e Donne, "problemi con la polizia": il nuovo tronista Davide Donadei? Pazzesco: chi è il papà

Francesco Fredella 08 settembre 2020 a

Tre aspiranti tronisti. Due posti vacanti. Ed è corsa. Ma soltanto Gianluca e Davide riescono a conquistare quel trono a Uomini e donne - il programma di Maria De FIlippi in onda su Canale 5 - dove sfilano tanti bellissimi ragazzi. Ma, dalle novità di quest’anno, Davide Blanda (uno dei tre aspiranti escluso) resta in studio per corteggiare Roberta. Adesso vi presentiamo i due nuovi tronisti. Il primo è Davide Donadei. A quanto pare, ha ricevuto da subito il feedback del programma e sta già spopolando su Instagram. Cerca l’amore vero. E’ pugliese, esattamente di Gallipoli e fa il ristoratore. “Mio padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine ed è per questo che il mio cognome può essere un campanello d’allarme perché le persone si basano solo su questa vicenda, però io sono sicuro di me e se dovessero conoscermi come si deve non avrebbero problemi’ – ha raccontato Davide nel video diffuso da Witty tv. Il secondo tronista è Gianluca De Matteis è Trent’anni, romano, fisioterapista. Bello come il sole. Sembra che i profili Instagram stiano già salendo in alto tra follower e cuoricini.

