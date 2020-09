Mario Giordano apre Fuori dal coro così: plana sui banchi a rotelle e sfotte la Azzolina

08 settembre 2020 a

Il caos scuola sbarca a Fuori dal coro. La nuova stagione si apre in modo pirotecnico, con Mario Giordano che plana in studio, letteralmente, a bordo di un banco con le rotelle.

"Ritardi? Accuse ingiuste". Scuola, mentre si difende la vice Ascani la smentisce: Azzolina, una figuraccia catastrofica

La ministra dell'Istruzione Luciana Azzolina ha protestato con veemenza, spiegando di aver letto "accuse ingiuste" riguardo ai ritardi delle forniture, ma Giordano infierisce: "Donato! I banchi con le rotelle! A che cosa diavolo servono? A fare gli auto-scontri". E via agli scontri (veri) con alcuni figuranti, in alcuni casi decisamente spiazzati dalla veemenza del padrone di casa. Una anticipazione, in miniatura, di quanto accadrà alla riapertura delle scuole il 14 settembre.

