Elisa Isoardi, la fucilata di Maurizio Costanzo contro la Rai: "Sa fare il proprio lavoro. Dunque..."

In campo al fianco di Elisa Isoardi scende niente meno che Maurizio Costanzo, un signore della televisione. Già, l'ex di Matteo Salvini quest'anno è rimasta senza un programma in Rai, dopo l'addio a La prova del cuoco: a mezzogiorno, sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, la farà da padrone Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno. La Isoardi prenderà sì parte a Ballando con le Stelle, ma non come conduttrice. E così, ecco che Costanzo dichiara a Chi di Alfonso Signorini: "Anche Elisa Isoardi sa fare il proprio lavoro, quindi le trovino un’altra collocazione, diano qualcosa da fare anche a lei". Un chiaro appello a favore della conduttrice, che in questo momento è Viale Mazzini è una risorsa sprecata.

