Ballando con le Stelle, voce pazzesca su Elisa Isoardi: "Già molto intimi", scatta la passione?

Ballando con le stelle non è ancora tornato in onda, ma già infiamma le pagine delle riviste di gossip. Si vocifera infatti che ci sia già una certa complicità tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: entrambi single, saranno una delle coppie che scenderà in pista nello show di Rai 1. Il settimanale Oggi ha pubblicato degli scatti in cui i due sembrano avere un’ottima intesa, tra abbracci e teneri baci sulla guancia. Tra opinionisti e semplici spettatori già si è scatenato il gossip: tutti si domandano se il feeling tra i due possa esserci anche fuori dagli studi televisivi. Tra l’altro entrambi sono liberi, dopo essere usciti da due storie molto importanti: il ballerino ha da poco messo fine al matrimonio con Francesca Tocca (che ad Amici ha fatto scalpore per la storia con Valentin), mentre la conduttrice tv nel 2018 ha concluso la relazione con Matteo Salvini.

