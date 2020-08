Elisa Isoardi, addio Prova del cuoco: "Non vedo l'ora", tutta l'emozione per Ballando con le stelle

Francesco Fredella 21 agosto 2020 a

"Non vedo l’ora", Elisa Isoardi spegne i fornelli della Prova del cuoco e si prepara al debutto con Milly Carlucci. La storica conduttrice, ormai, ha detto addio al programma del mattino della Rete ammiraglia per approdare a Ballando con le stelle. La Isoardi scende in pista per l’edizione numero 15. Pronta per un’avventura che sarà scoppiettante. “Buongiorno ragazzi. Oggi conosco i miei compagni d’avventura a Ballando con le stelle”, scrive sui social aggiungendo l’hashtag #nonvedolora.

La Carlucci ha dovuto rimandare il programma a causa del coronavirus ed oggi è sicura della ripresa in massima sicurezza. Tra l’altro c’è un procedimento inverso a Ballando: la Togni - ex ballerina di Milly - va a lavorare con Magalli a I fatti vostri. L’ex conduttrice della Prova del cuoco, invece, scende in pista. Tutto pronto per lei, che si sta allenando per dare il meglio e lasciare tutti a bocca aperta durante la prossima edizione di Ballando (in onda come sempre di sabato sera). Rebus sui ballerini per una notte: chi vedremo? Ancora non si sa. Ma, a quanto pare, non mancheranno sorprese.

