Rita Forte a Storie italiane, il suo dramma: "Il nuovo tumore al seno e l'incidente, l'estate in riabilitazione"

11 settembre 2020 a

a

a

Il dramma di Rita Forte a Storie italiane. La musicista lanciata in tv da Luciano Rispoli nel mitico Tappeto volante sull'allora Tmc, ospite di Eleonora Daniele, ha raccontato di aver scoperto un nuovo tumore al seno nell'aprile del 2019, una recidiva a 21 anni dal primo caso. "Per fortuna questa volta me ne sono accorta in tempo. Il tumore era piccolissimo, perciò dopo l’operazione non ho fatto la chemioterapia".

Emorragia cerebrale, crisi epilettiche: "Non arriverà a domani mattina". Catherine Spaak rivela il dramma che la ha colpita

Non è stata la sola brutta disavventura occorsale negli ultimi tempi. "A luglio ero a Terracina con il mio compagno. Era un sabato sera e stavamo viaggiando in moto. Una ragazza ci ha tagliato la strada con la sua auto e all’improvviso ci siamo ritrovati a terra. E’ stata una sensazione bruttissima, siamo stati operati entrambi ad una gamba e abbiamo passato l’estate tra ospedale e riabilitazione". "Ho visto le foto - ha confermato la Daniele - e mi sono molto preoccupata. Posso testimoniare che Rita è viva per miracolo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.