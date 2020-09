Barbara Palombelli fa il pieno a Mediaset: non solo Forum e Lo sportello, dove la vedremo presto

12 settembre 2020 a

a

a

Barbara Palombelli fa il tris a Mediaset. La conduttrice dopo Forum e Lo sportello di Forum è pronta a tornare a Stasera Italia, in onda su Rete4 e condotto ora da Veronica Gentili. "A Stasera Italia saremo di nuovo in prima linea sui temi della pandemia", ha subito commentato premettendo però che nessuno dei suoi impegni sarà trascurato. Non solo, perché la giornalista ha anche precisato che nelle sue trasmissioni saranno rispettate le regole, anche se ferree, anti-coronavirus. Forum e Lo Sportello torneranno in diretta il 14 settembre e ne vedremo delle belle. Insomma, il successo della Palombelli e del suo staff sembra già confermato.

"Voglio fare da cavia". Barbara Palombelli, il "colpo di testa" sul coronavirus. La insultano: "Sei folle"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.