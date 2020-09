Storie Italiane, Enrica Bonaccorti condanna l'omicidio di Willy Monteiro: "Non perdonerei nemmeno me stessa. Quando alcol e droga..."

14 settembre 2020 a

Enrica Bonaccorti, ospite di Storie Italiane, ha commentato la brutale uccisione di Willy, il ventenne picchiato a morte a Colleferro. “Il problema è che a volte alcool e droga si mescolano… e quando succede, la cosa diventa ancora più grave”. Enrica Bonaccorti si è quindi detta d’accordo con lei. Io ho detto subito che in questa storia non c’è aggravante da togliere che tenga, perché un fatto talmente grave che si aggrava da solo”.

Infine, intervenendo durante la toccante testimonianza del papà di Niccolò Ciatti, ucciso tre anni fa in Spagna in circostanze molto simili a quelle in cui è morto Willy, Enrica Bonaccorti, rivolgendosi proprio al padre del ragazzo, presente in studio, intervistato da Eleonora Daniele, ha asserito: “Non sarei capace di perdonare, non riuscirei a perdonare neanche me stessa”.

