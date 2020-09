Grande Fratello Vip, "Fausto Leali è una colonna": Pupo a sorpresa. Ma poi un tweet...

Francesco Fredella 15 settembre 2020 a

Dimenticate gli scontri. Pupo incensa un big della musica, suo collega che fa sognare da sempre gli italiani: Fausto Leali. Il cantante, sposato per la terza volta, entra nella casa del Grande Fratello Vip - tornato lunedì 14 settembre su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini - con un nuovo look. E’ ringiovanito, in perfetta forma. Ora Leali è alla prova del nove. Entra per primo nella casa con Matilde Brandi. Ispezione nella casa. “C’è un solo bagno nella casa”, dice Fausto. E nella social room, la vera novità di quest’anno, cinguettano: “La Brandi sperava in Petrelli" (uno dei concorrenti della casa). Il riferimento, chiarissimo, è all’incontro nella casa tra Matilde e Leali. A scrivere è uno dei concorrenti: un Influencer dalla lingua biforcuta che potrà commentare i compagni rompendo la tradizione dell’isolamento nella casa. Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del programma.

