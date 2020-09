Grande Fratello Vip, "mi hai fatto troppo male": Adua Del Vesco e Massimiliano, dramma su Canale 5

Francesco Fredella 15 settembre 2020 a

a

a

Per la prima volta al Grande Fratello Vip due ex. Una coppia scoppiata si ritrova nella casa di Canale 5, nella prima puntata dello show condotto da Alfono Signorini, quella di lunedì 14 settembre. “Mi hai fatto talmente male!” e si prevedono scintille. Adua del Vesco (ex di Gabriel Garko) e Massimiliano Morra hanno avuto una relazione di un anno, finita, secondo l’attrice, a causa della gelosia dell’ex compagno. I due hanno saputo solamente dai giornali e dalle anticipazioni della partecipazione dell’altro al reality. Mentre Adua ha espresso bellissime parole per Gabriel Garko non ha fatto lo stesso per Morra. Tra i due non sembra essere finita bene e l’ingresso nella casa potrebbe far affiorare vecchi rancori e piccole vendette. L’attrice che ha sconfitto con la sola sua forza l’anoressia appare bellissima ed in ottima forma.

"Non ti saluto, stro***". Contessa De Blanck, insulti brutali a tempo record: caos al Gf Vip

Morra, dal suo canto, nel video di presentazione al reality, non nasconde di essere passionale e molto geloso tanto da ammettere di aver fatto tanti errori a causa della sua gelosia. I due non si vedono e sentono da due anni e il conduttore, Alfonso Signorini, mette subito alle strette Morra: “Ora vi dovete incontrare”. Adua viene lasciata sola nel soggiorno della casa e parte subito il confronto tra i due. L’attrice non sembra contenta di rivedere l’ex che cerca di giustificarsi: “Io non mi sono comportato bene con te, ho sbagliato e so che tu ci sei stata male. Sono propenso ad un riavvicinamento con te”. Adua non approva: “ho un compagno e so che tu hai una compagna e per rispetto loro non voglio rimarcare il passato. Mi fa piacere che ti sei pentito ma per me sei indifferente. Mi hai fatto talmente male”. Si prevedono scintille!

Grande Fratello Vip, "l'unica ad averlo fatto": ma davvero? Clamorosa gaffe di Alfonso Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.