Grande Fratello Vip, "dateci il balcone": Alfonso Signorini come Mussolini, gelo su Canale 5. Disastro dopo pochi secondi di diretta

Occhio a Pupo, protagonista di una gaffe imbarazzante alla prima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre. Gaffe che riguarda il conduttore, il padrone di casa, Alfonso Signorini. Già, perché Pupo nelle battute iniziali della puntata non ha nascosto il suo entusiasmo, lasciandosi andare. Forse un po' troppo. "Grande serata - ha esordito il vulcanico cantante -, si festeggiano i 20 anni e chi meglio di te può festeggiare questo ventennio. Sei pelato, autorevole, e il tuo cognome finisce in ini. Adesso ci danno il balcone e siamo a posto", ha commentato. Gelo in studio: il paragone era ovviamente con Benito Mussolini. Insomma, Signorini come il Duce. Durissima la replica del conduttore: "Italiani, non dategli retta. Questa è tutta un’altra storia, ma che cavolo ti pare modo di iniziare il Grande Fratello?", ha tagliato corto.

