Domenica In, "quando Mara Venier non avrà più voglia...": bomba di Maurizio Costanzo sui dirigenti Rai

Bentornato anche a Giovanni Floris, con il suo DiMartedì, in onda da tempo il martedì in prima serata su La7. Floris sa "mescolare" molto bene l'intervista col ministro e l'argomento più leggero, oppure il caso di cronaca. Rimpiango un po' quando era possibile avere il pubblico che animava molto DiMartedì. A dire il vero, il pubblico ha sempre animato tutte le trasmissioni televisive e spero che si torni presto alla normalità.

Riflettevo recentemente sui telegiornali della Rai, cioè, escludendo i regionali, Tg1, Tg2 e Tg3. Il Tg1 è diretto da Giuseppe Carboni, il Tg3 da Mario Orfeo e il Tg2 da Gennaro Sangiuliano. Devo dire che sono bravi tutti e tre questi direttori e a me piace quando il telegiornale sponsorizza rubriche apparentemente minori, ma in realtà interessanti. Sangiuliano lo fa spesso, ma anche gli altri due non sono da meno.

Bentornata a Mara Venier, due giorni fa, alle 14. Non c'è dubbio che quando la Venier avrà voglia di smettere di fare Domenica In, i dirigenti dovranno cambiar nome al programma, perché ormai è troppo legato a Mara. D'altra parte, sono piacevoli i personaggi che di volta in volta propone e quel che più funziona, a mio parere, è l'intrattenimento adatto alla domenica pomeriggio, quando non si ha voglia di affrontare temi troppo seri. Ripresa per ripresa, anche Barbara d'Urso è tornata il pomeriggio di ogni giorno e poi la domenica sera con Live-Non è la d'Urso. Non c'è dubbio, come ho detto per la Venier, che anche la d'Urso caratterizza particolarmente i programmi che conduce.

