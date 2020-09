Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta Alba Parietti: "Il figlio è simpatico, lei è una str***"

15 settembre 2020 a

Patrizia De Blanck ha già catalizzato tutta l’attenzione degli appassionati del Grande Fratello Vip. La contessa con il suo solito linguaggio colorito non risparmia nessuno: lo ha capito subito Tommaso Zorzi, umiliato in diretta per alcune parole espresse sulla De Blanck prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Poi è stato il turno di Alba Parietti: durante una conversazione con Zorzi e Andrea Zelletta, la contessa ha parlato di Francesco Oppini, che diventerà un concorrente del GF Vip a partire dalla puntata di venerdì. “Lui è simpatico, è la madre che è una str***”, è stato il giudizio severo della De Blanck, che potrebbe provocare quantomeno una replica da parte della Parietti. Di certo c’è che il reality per la contessa è iniziato col botto.

