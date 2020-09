Grande Fratello Vip, crisi di nervi per Patrizia De Blanck: "Casa del c***, me ne vado. Mi sono già rotta i c***"

Francesco Fredella 15 settembre 2020 a

Nemmeno 24 ore di Grande Fratello Vip ed è già show. Patrizia De Blanck, la contessa del popolo, sbotta durante il sonno. Colpa della luce alle prime ore dell’alba. “Ca**o spegnetela”, urla con voce stridente: “Io me ne vado, mi sono rotta i co***i. Non posso rimanere in questa casa del c***o, in quella stanza sembra di stare a Broadway”. Le sue parole diventano virali e il video si posizione ai primi posti nelle classifiche del web. La convivenza nella casa del Gf vip si preannuncia di fuoco. Una puntata di fuoco. I momenti relativi alla quota trash non sono mancati. E dopo la De Black spunta anche una concorrente che odore l’ascella. Si tratta di Dayane Mello. Ma non è l’unica cosa strana. Sono già iniziate le docce sexy: Balotelli e Andrea Zelletta mezzi nudi. I loro fisici, scolpiti come il marmo, fanno sognare le fan. Calma. Ne vedremo delle belle.

