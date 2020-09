Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck censurata: "Quanto hanno pagato per far vincere Walter Nudo"

15 settembre 2020 a

Neanche 24 ore di diretta ed è già tempo di prime censure al Grande Fratello Vip. La regia non poteva fare altrimenti visto il discorso intrapreso da Patrizia De Blanck: sempre lei, la protagonista indiscussa di questo avvio sia per il suo linguaggio poco “nobile” sia per il suo essere senza peli sulla lingua. Dopo aver massacrato Tommaso Zorzi prima e Alba Parietti poi, la contessa ha ricordato la sua esperienza a l’Isola dei famosi e soprattutto quella di Walter Nudo, che si trovava a condividere il reality con Giada, la figlia di De Blanck. “Lele Mora ha pagato 50 milioni per far vincere l’Isola a Walter, sennò avrebbe vinto mia figlia”, è la bomba lanciata dalla contessa, che è stata immediatamente censurata. Che dire, davvero un inizio col botto per la De Blanck, ma probabilmente verrà redarguita perché sta andando davvero a ruota libera, apparendo troppo fuori controllo.

