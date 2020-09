C'è tempo per..., bomba di Dagospia: "Causa ascolti disastrosi", la drastica scelta Rai su Convertini ed Anna Falchi

16 settembre 2020 a

La bomba, Dagospia, la sgancia nel suo consueto "flash". Bomba televisiva. Si parla di C'è tempo per..., il programma del mattino di Rai 1 condotto da Beppe Convertini ed Anna Falchi. Programma che sarebbe dovuto andare in onda fino a venerdì 25 settembre compreso, così come recentemente ribadito dalla coppia al timone. Ma, secondo Dago, i vertici di Viale Mazzini "causa ascolti disastrosi" avrebbero cambiato idea. Nel flash si legge: "Rai 1 chiude il programma. Dovevano arrivare alla fine di settembre per fare posto ad Antonella Clerici ma la prima rete del servizio pubblico ha deciso di chiudere la saracinesca per fermare l'emorragia di ascolti". E ancora, Dago rivela che "al posto del programma andrà la replica di un film". Insomma, cala il sipario su C'è tempo per..., e in modo piuttosto amaro.

