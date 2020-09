Grande Fratello Vip, le informazioni privilegiate di Michele Cucuzza: ecco chi vincerà

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

Sicuramente la contessa Patrizia De Blanck è uno dei personaggi più virali di questo Grande Fratello Vip, appena iniziato su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. E lo sa bene Michele Cucuzza, che lancia la prima scommessa sul toto-vincitore. “Per me potrebbe vincere la De Blanck”, dice l’ex gieffino vip. “Ho tre amici nella casa: lei, Fausto Leali e Matilde Brandi. Ma sicuramente la contessa sta volando in alto. E’ spontanea, piace a tutti”. Parola di Cucuzza che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti più amati del reality di Signorini. Ma Michele dice che anche Enock potrebbe essere tra i papabili vincitori. “Piace molto alla gente, si sta comportando bene e chissà..., puntualizza Cucuzza. Che potrebbe tornare al Gf Vip con un’incursione lampo. “Andrei volentieri a fare il mio lavoro, il giornalista. Racconterei quello che accade in Italia e nel mondo”, conclude il giornalista.

