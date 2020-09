Ballando con le stelle, "per lui un super-ruolo": voci incontrollate su Antonio Razzi

Francesco Fredella 18 settembre 2020 a

Novità per Antonio Razzi: l’ex senatore, ballerino e rivelazione su Tik Tok, tona da Milly Carlucci. Ovviamente a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in prima serata presto su Rai 1. Per lui un posto nell’antigiuria. È questa una delle prime novità di Ballando. L’ex senatore non sarà solo, ma con Gianni Ippoliti e Rossella Erra, ex ‘ambasciatrice del pubblico’ di Vieni da me, il programma che conduceva Caterina Balivo sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. “Dopo la politica ho voglia di fare tv”, racconta Razzi a Libero. “Per me è una grande opportunità visto che incontro amici ballerini con cui ho vissuto un periodo bellissimo durante la mia esperienza a Ballando”, conclude. Sabato 19 settembre su Rai 1 inizierà lo show di Milly tra colpi di scena e picchi di share.

