Grande Fratello Vip, "quel regalo dalla Colombia?". Droga, pazzesca confessione di Patrizia De Blanck

Sembra una soap la vita di Patrizia De Blanck. E le sue esperienze diventano, sempre, un siparietto. Siamo ovviamente alla casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. In giardino parte lo show. “Questo mio amico va in Colombia, mi porta dei semi di quella che dice essere una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi", ricorda la De Black, "Non sai che belli mi aveva detto". La contessa racconta persino di aver piantato i semi in terrazza. “Le piante cominciano a crescere, sempre più alte. Una specie di foresta, meravigliosa, ma i fiori non arrivavano mai, le foglie sono sempre più lunghe, la foresta sempre più fitta”, svela ai concorrenti. Ma poi il colpo di scena. Il giardiniere si accorge di questa piante e resta sulle spine. "Mi guarda stranito, gli dico 'ha visto che bello'? E lui mi risponde: 'Contessa ma lei sa che cosa sono queste piante? Questa è marijuana", racconta la contessa. Patrizia è ignara di tutto. “Mi sono così arrabbiata che ho cominciato a strapparle dalla terra, il mio amico si è arrabbiato quando gliel'ho detto. Ho fatto la figura dell'ingenua, ma vallo a spiegarlo alla polizia”, racconta.

