Grande Fratello Vip, "mi hanno traumatizzato": terrore in ambulanza, Tommaso Zorzi punta il dito

Francesco Fredella 18 settembre 2020 a

a

a

Per fortuna è andato tutto bene. Adesso Tommaso Zorzi sta bene, nessun rischio coronavirus (era questa la più grande paura). E arrivano anche dettagli sulla corsa al pronto soccorso dalla casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Mi hanno traumatizzato”, racconta Zorzi. “Ragazzi non mi sento troppo bene, forse ho ancora la febbre, non so. Comunque l’altro giorno ho subito un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre”, continua l’influencer. Insomma per Zorzi si è trattato solo di un piccolo incidente di percorso. Traumatico. Risolto in parte. La sua corsa in ospedale ha fatto stare col fiato sospeso tutti i fan. Che adesso vogliono saperne di più. Ma Zorzi si limita a raccontare quello che abbiamo visto nei fuori onda. Punto.

"Su mio nonno è stato impreciso". Fausto Leali bacchettato anche dalla nipote di Mussolini per questa frase al GF Vip

Flavia Vento chi? Terremoto sexy al Gf Vip, la più esplosiva delle voci: dentro alla casa, lei | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.