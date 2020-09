Ballando con le stelle, lingua di fuori: prego? Daniele Scardina, imbarazzante silenzio: c'entra Diletta Leotta

Francesco Fredella 20 settembre 2020 a

Scontato. Prevedibile. In ogni caso virale: il capitolo Daniele Scardina-Diletta Leotta (ormai ex dopo un’estate di fuoco) fa parlare tanto a Ballando con le Stelle, tornato in onda su Rai 1 sabato 19 settembre e condotto ovviamente da Milly Carlucci. King Toretto, dopo una sexy esibizione con tanto di lingua fuori, viene pizzicato. Allo show di Rai 1 balla con Anastasia Kuzmina, bellissima e sensuale. Insomma, una coppia da urlo. Fabio Canino affonda. Ma Scardina non risponde. È imbarazzato. Così, arriva una battuta-gaffe: Canino invita Toretto a conoscere meglio Kuzmina. Che frena e puntualizza dicendo che i flirt nati dietro le quinte non sono mai andati bene (si tratta del judoka Fabio Basile e del surfista Francisco Porcella). Il vero giallo? I motivi della rottura tra la Leotta e Scardina, che sembravano super innamorati.

