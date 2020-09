Ballando con le stelle, "arrivateci voi a mezzanotte così": Selvaggia Lucarelli e il Covid in Rai, la foto che dice tutto

21 settembre 2020 a

Un "dietro le quinte" di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda su Rai 1 sabato sera. Nella giuria, scatenata e velenosa come sempre, ecco Selvaggia Lucarelli, che si è segnalata per le stoccate contro Elisa Isoardi e per i battibecchi a tempo record con Alessandra Mussolini (e siamo soltanto all'inizio). E il "dietro le quine" lo rivela la stessa Selvaggia, con una foto pubblicata su Twitter, introdotta dal commento: "Arrivateci voi a mezzanotte e mezzo così". A che si riferisce? Presto detto: alla presenza di Guillermo Mariotto alla sua sinistra ma, si suppone, soprattutto alla presenza di un divisorio in plexiglass, così come imposto al tempo del coronavirus. Già, trasmissioni sconvolte dal Covid-19.

