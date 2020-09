Live-Non è la d'Urso, "sfiorati i 10 milioni": share alle stelle per la D'Urso. E ai piani alti Mediaset...

Francesco Fredella 21 settembre 2020 a

a

a

“Domenica bestiale” per lo share. Quello di Barbara d’Urso schizza in alto. Live-Non è la d'Urso, il programma della domenica sera, registra picchi del 25% con oltre 2,5 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti in Rete (mentre in media lo show si posiziona al 13,24% nella lunga diretta). Un risultato entusiasmante per Barbarella, che è tornata in diretta con la sua inimitabile energia alla guida di un programma ricco di scoop, notizie e intrattenimento.

“Dopo le elezioni…”, “zitto, mi fai passare guai”. Domenica In, la Venier brutale con il super ospite: cosa si stava facendo scappare in diretta Rai

Anche Domenica Live sfiora il 14% di share in media con picchi altissimi di ascoltatori incollati alla televisione. Ma quello che lascia tutti senza fiato, ai piani alti di Mediaset, sono le interazioni con il mondo dei social: volano in alto sfiorando i 10 milioni. Twitter e Instagram, a colpi di hashtag e like, arrivano a livelli assurdi. Un vero primato, senza precedenti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.