Grande Fratello, "Elisabetta Gregoraci" mi ha rubato il lavoro: la terrificante accusa della Cipriani

Senza freni. Ora Francesca Cipriani, che tornerà il prossimo anno alla conduzione de La Pupa e il secchione, affonda contro il Grande Fratello Vip. “Se non fosse per la Blanck sono tutti spenti nella casa. Manca pepe”, tuona la Cipriani. Che poi sgancia la bomba: “Una concorrente lì dentro mi ha rubato, forse soffiato il lavoro”. E allora subito abbiamo indagato chiedendo qualcosa in più. “E’ Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni...”, conclude Francesca. Che mette in chiaro sulle faccende amorose: “Sono single. Quest’anno con la mascherina e il distanziamento credo che debba rinunciarci”.

