Otto e Mezzo, Marco Travaglio gode davanti alla Gruber: "Quel sorriso... hai vinto tu"

21 settembre 2020 a

a

a

Lo vedete questo sorriso? È quello di Marco Travaglio, che ha proprio la faccia di uno che ha raggiunto livelli di godimento elevatissimi. E d’altronde non può essere altrimenti, anche perché la compagna Lilli Gruber a Otto e Mezzo lo introduce come il grande vincitore di questa tornata elettorale. “Ha vinto il fronte del Sì al referendum - ha riepilogato la conduttrice di La7 - la sinistra ha tenuto molto bene alle regionali anche grazie al voto disgiunto. Tu avevi fatto un accorato appello in questo senso e avevi avuto uno scontro acceso con Di Battista, ma alla fine hai vinto tu”. Travaglio si fa una grande risata e risponde così: “Se mi fossi candidato, magari. Non è un mistero che ero per il Sì, il mio giornale era l’unico schierato in questo senso, tutti gli altri erano per il No e descrivevano il paese senza conoscerlo davvero, come all’epoca della riforma di Renzi”. Poi il direttore del Fatto Quotidiano si è espresso sul voto disgiunto, decisivo soprattutto in Puglia e in Toscana: “Se sai che il tuo candidato non ha speranze di vittoria, è giusto scegliere di votare quello che ha più possibilità e ti è più vicino. Ad esempio in Campania penso che De Luca sia il peggio del peggio, avrei votato Caldoro piuttosto che lui”.

"Ha perso Salvini". La Gruber gongola, Sallusti la zittisce: clamoroso a Otto e Mezzo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.