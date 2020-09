Grande Fratello Vip, irruzione di Mario Balotelli: "Io non avrei reagito così", botte da orbi contro Fausto Leali

Francesco Fredella 22 settembre 2020 a

Mario Balotelli irrompe al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, nella puntata in diretta su Canale 5 lunedì 21 settmebre. “Ogni volta che sono con lui ho sempre una forte emozione, come fosse il primo giorno. Mario per me è tutto! È mio fratello, mio padre e il mio migliore amico”: Enock definisce con queste parole il rapporto con il fratello. Figli degli stessi genitori, in troppi in una casa. Mario ha iniziato a stare dalla famiglia Balotelli: “Volevano un futuro migliore per lui, hanno sofferto tantissimo i miei genitori e lo stesso Mario. Grazie a questo gesto Mario ha avuto la vita che ha ora. Siamo una famiglia fortissima”.

Enock è commosso nel confessionale mentre racconta della sua famiglia e del suo passato. Mario Balotelli in collegamento con la casa fa una sorpresa al fratello. Enock si commuove alle parole di Mario: “guai a chi me lo tocca!”. Balotelli poi si congratula con il fratello per la reazione avuta con il cantante Fausto Leali che ha appellato Enock con una parola razzista. "Io non avrei reagito così", ha dichiarato riferendosi al cantante, che ha poi definito ignorante e non razzista, giustificando in qualche modo le sue parole. Antonella Elia ricorda al calciatore della presenza in casa di una donna che prova ancora dei forti sentimenti per lui, riferendosi alla modella Dayane Mello. Super Mario non cade nel tranello e smonta il gossip limitandosi a salutarla affettuosamente.

