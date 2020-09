Grande Fratello Vip, "quando gli dissi no e restò di sasso": Elisabetta Gregoraci, la "fucilata" in Kenya a Flavio Briatore

22 settembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è tempo di confessioni. Elisabetta Gregoraci, entrata nella casa più spiata d'Italia, non ha potuto fare a meno di parlare dell'ex marito Flavio Briatore. "Appena conosciuto - ha raccontato la showgirl sul padre di suo figlio -, Flavio mi invitò a fare Natale in Kenya. Io gli dissi di no, perché il Natale lo passo con la mia famiglia. Queste cose lo colpirono". È stata lei, per sua stessa ammissione, ad aver dato all'imprenditore "i valori veri della vita", perché "Flavio per me è una persona speciale, anche se mi fa arrabbiare quando mi fa qualche dispettuccio". Tra i due - assicura lei - è stato un "amore ingombrante, ma importante".

Commuovendosi la Gregoraci ha poi ricordato la mamma: "Si è ammalata molto presto, ma ha vissuto sempre per gli altri. Anche un momento prima che andasse via ha fatto venire a casa due amiche che non si parlavano per far fare loro pace".

