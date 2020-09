Storie Italiane, "una così la si può cambiare in 5 minuti": Paola Ferrari, altra cannonata a Diletta Leotta

22 settembre 2020 a

Altro rimprovero di Paola Ferrari a Diletta Leotta. Questa volta la conduttrice sportiva, ospite a Storie Italiane su Rai 1, se la prende con la bellezza della collega. “È una ragazza bellissima - mette le mani avanti nello studio di Eleonora Daniele -, ma con il suo successo ha riportato in auge nel mondo del giornalismo sportivo un’immagine di donna stereotipata che speravamo di aver cancellato”.

Per la Ferrari infatti l'immagine del calcio sono le ragazze della Nazionale femminile, perché "un’immagine forzatamente propensa a piacere agli uomini, come quella di Diletta Leotta, può dare fastidio”. Ma la Ferrari punta il dito anche contro il modello proposta dalla pubblicità, quello che vede il ritorno di "una donna diversa". "Attenzione - mette infine in guardia -, perché così facendo rischiate di essere intercambiabili. Chi è brava e capace non è facilmente sostituibile. La prosperosa con le curve, invece, la si può cambiare in cinque minuti”.

