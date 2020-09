Grande Fratello Vip, "amore ingombrante": Gregoraci, pesantissime parole su Briatore. Scoop in diretta per Signorini

Francesco Fredella 22 settembre 2020 a

Quando si parla di Elisabetta Gregoraci, non può mancare una domanda sull'ex marito Flavio Briatore. Questo succede anche al Grande Fratello Vip, su Canale 5, dove è il padrone di casa Alfonso Signorini a curiosare nel passato della presentatrice di Battiti Live. “Oggi per me è una persona speciale. E’ stato un amore ingombrante, ma importante”, la Gregoraci così racconta Briatore. “Nostro figlio meraviglioso lo chiamo Natan, lui Falco: non ci mettiamo mai d’accordo”, continua Elisabetta. Che racconta il salto da Catanzaro a Roma quando aveva 18 anni. Elisabetta si emoziona, manda un grande abbraccio a suo figlio. Nessuna parola in più sul matrimonio finito tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Ma dai suoi occhi si nota tanto tanto affetto.

