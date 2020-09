Storie Italiane, "anche se tieni le gambe chiuse": Enrica Bonaccorti, battuta da film hard su Raffaella Fico. Gelo su Rai 1

22 settembre 2020 a

A Storie Italiane - il programma condotto da Eleonora Daniela su Rai 1 - si parla anche delle ultime vicende, assurde, legate al liceo Socrate di Roma hanno ricevuto dopo che alcuni prof andrebbero detto alle studentesse: “Meglio non indossare la minigonna a scuola perché potrebbe cadere l’occhio dei colleghi”. Ma dalla scuola si sono giustificati parlando di fraintendimento. Si tratta sicuramente di una vicenda singolare, che sta facendo parlare da giorni. A Storie italiane ci sono Enrica Bonaccorti, che ieri - lunedì 21 settembre - ha svelato per la prima volta di aver ricevuto molestie da ragazzina, Sandra Milo e Raffaella Fico. E arriva una battuta, piccante, della Bonaccorti: “Ma su di te cade l’occhio di tutto lo studio anche se hai le gambe chiuse”. Ovviamente il riferimento, che stempera gli animi, è legato alla bellezza (oggettiva) di Raffaella Fico. Che spiazza tutti: “Se indosso una minigonna di certo non spalanco le gambe”. Ma in studio c’è anche Sandra Milo che tuona: “La bellezza va guardata. Se io sono una bella donna è naturale che attiro l’attenzione”.

