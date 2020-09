Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Non mi veniva duro", un tentativo in bagno che imbarazza i concorrenti

24 settembre 2020 a

a

a

“Ho provato a farmi una… ma non ci sono riuscito, non mi veniva duro”. Per la categoria ‘Prego?’, Tommaso Zorzi l’ha detta davvero grossa al Grande Fratello Vip. Forse in un eccesso di rilassatezza, il concorrente del reality di Canale 5 non ha badato alle telecamere e si è lasciato andare ad una confessione, tra l’altro davanti a parecchi inquilini presenti in quel momento nella stanza da letto. Alcuni hanno provato a coprire con le loro voci quello che Zorzi stava dicendo, ma non è bastato: si è udito tutto distintamente. Tanto che Francesco Oppini ha capito subito cosa sarebbe successo: “Hai detto una roba che finirà ovunque”. Ma c’è anche chi ha provato a rincuorarlo per il suo problema: “Magari è perché hai preso tanto antibiotico in questi giorni”. Potrà sempre riprovarci, ma magari senza sbandierarlo ai quattro venti.

“Basta, vai”. Pretelli s'infila nel letto, effusionj spinte con la Gregoraci. Beccati così dalla regia del GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.