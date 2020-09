Chi l'ha visto, Federica Sciarelli blocca l'inviata: "Chi sono quegli scemi dietro?", uno sfregio all'arbitro assassinato

24 settembre 2020 a

Federica Sciarelli ha giustamente deciso di aprire la puntata di Chi l’ha visto con un collegamento di Lecce, dove si è consumato un duplice omicidio a dir poco brutale: a perdere la vita sono stati l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata, uccisi in casa a coltellate. È aperta la caccia all’assassino e l’inviata di Rai3 ha fornito gli ultimi aggiornamenti su una vicenda che ha attirato grande attenzione mediatica. Ad un certo punto però la Sciarelli ha dovuto interrompere la collega perché alle sue spalle stavano passando dei ragazzini che ridevano e facevano gesti: “Non ti preoccupare se dietro di te ci sono scemi che ti fanno versi. Lo chiarisco per i nostri telespettatori. Succede anche anche questo. Beati loro, sono ragazzini. Sono giovani e non pensano alla morte. Noi stiamo parlando di un omicidio terribile”.

