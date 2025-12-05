Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Tatiana Tramacere, l'amico Gheormescu ribalta tutto: "Ha organizzato tutto lei"

venerdì 5 dicembre 2025
Tatiana Tramacere, l'amico Gheormescu ribalta tutto: "Ha organizzato tutto lei"

2' di lettura

C'è qualcosa che non torna nella drammatica vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa dallo scorso 24 novembre e ritrovava viva dai carabinieri nella mansarda di un suo amico, il 30enne di origini romene Dragos Ioan Gheormescu

Poco prima, si erano diffuse voci incontrollate sul ritrovamento del cadavere della ragazza, fortunatamente false. Subito una folla si era accalcata sotto casa di Gheormescu per linciarlo.

L'uomo è stato subito ascoltato nella notte dai carabinieri e ha fornito una sua versione dei fatti, sconvolgente: "E' stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa". Non un sequestro, dunque, ma una fuga volontaria. Gli inquirenti ora proveranno a fare luce anche su questa pista.

Quel che è certo è che Tatiana è già tornata a casa, per la gioia dei genitori e del fratello Vladimir. "E' come festeggiare il Natale in anticipo", aveva detto il padre in lacrime giovedì sera, subito dopo l'annuncio del lieto fine. 

La studentessa di Filosofia, ritrovata in uno stanzino accanto a una mansarda in cui abita l'amico romeno, è stata però prima visitata dai medici all'ospedale di Lecce, dove era stata accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri. I militari, che indagavano da giorni con perquisizioni a tappeto, sono riusciti a rintracciarla dopo avere sottoposto a interrogatorio Gheormescu e avere perquisito la sua abitazione. 

tag
tatiana tramacere
dragos ioan gheormescu
nardò
lecce

Sana e salva Tatiana Tramacere, "trovato il cadavere": l'inspiegabile tam tam prima della verità

A Nardò Tatiana Tramacere, trovata viva la 27enne scomparsa: era stata sequestrata

Il match di mezzogiorno Il Lecce piega il Torino con Coulibaly e Banda: sprofondo-granata

ti potrebbero interessare

Tatiana Tramacere, "trovato il cadavere": l'inspiegabile tam tam prima della verità

Tatiana Tramacere, "trovato il cadavere": l'inspiegabile tam tam prima della verità

Roma, bus sempre in ritardo? Gualtieri risarcisce i cittadini

Roma, bus sempre in ritardo? Gualtieri risarcisce i cittadini

Francesco Storace
Garlasco, la verità nascosta nella perizia: "Di chi sono le altre tracce"

Garlasco, la verità nascosta nella perizia: "Di chi sono le altre tracce"

Tatiana Tramacere, trovata viva la 27enne scomparsa: era stata sequestrata

Tatiana Tramacere, trovata viva la 27enne scomparsa: era stata sequestrata

Redazione