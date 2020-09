Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: "Non se li lava da nove giorni", concorrenti costretti a dirglielo

24 settembre 2020 a

Dal salotto di Barbara d’Urso erano arrivate strane testimonianze su Patrizia De Blanck, la concorrente del Grande Fratello Vip che avrebbe problemi di igiene personale. “Lo sa tutta Roma che non si lava”, è stato addirittura dichiarato a Domenica Live: un’accusa “sporca”, che però sembra avere un suo fondamento di verità. Basta vedere cos’è successo quando i ragazzi della casa del reality di Canale 5 hanno giocato ad ‘obbligo o verità’: a Myriam Catania è toccato l’ingrato compito di dire alla contessa che è arrivato il momento di farsi i capelli, perché gli altri sostengono che non se li lavi da nove giorni, ovvero da quando è iniziato il programma. “Ok, va bene”, è stata la risposta un po’ stralunata della De Blanck, che non si aspettava una cosa del genere.

