Grande Fratello Vip, Ares-Gate: "Il vostro silenzio è una vergogna". La bomba di Garko, Grimaldi, Prati e Marini

Lorenzo Crespi fa nomi e cognomi sull’Ares Gate, il caso scoppiato al Grande Fratello Vip in seguito ad alcune chiacchierate in codice tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, dalle quali però è stato possibile ricostruire almeno sommariamente la vicenda inquietante. Secondo l’attore che ha lavorato per molti anni per la stessa casa di produzione definita come una setta dai due gieffini, la questione è molto più pesante e scivolosa di quello che si pensa: “Coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi”. Addirittura per Crespi la collega Adua rischia grosso dopo quello che ha iniziato a rivelare: “Quando esce dal GF Vip deve essere messa subito sotto protezione perché potrebbe essere in pericolo. Questo signor Lucifero ne ha fatti di tutti i colori”. Si parla quindi di Alberto Tarallo, descritto come il deus ex machina delle relazioni false tra gli attori facenti parte dell’agenzia collegata alla sua casa di produzione: “Se fossi un giudice - ha dichiarato Crespi - vorrei chiedere una cosa alle creazioni di questo Lucifero. Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Pamela Prati, Valeria Marini e altri… siete sicuri che voi su questa storia non sapete nulla? Il vostro silenzio da una vita è una vergogna”.

