Ballando con le stelle, Elisa Isoardi: "Todaro ko? Gli balla attorno". Vestitino e mossa (spacca-share)

22 settembre 2020 a

Non c’è pace per Ballando con le stelle, che deve adattarsi in corsa non solo al coronavirus. Raimondo Todaro si è sottoposto ad un’operazione per l’appendicite e non potrà essere in pista da ballo nella seconda puntata, prevista per sabato 26 settembre. Milly Carlucci in un primo momento ha dichiarato di non sapere chi ballerà con Elisa Isoardi, ma stando alle indiscrezioni di Davide Maggio una decisione sarebbe stata presa: la conduttrice tv potrebbe ballare da sola con la presenza a bordo pista di Todaro, che verrebbe in qualche modo coinvolto nello spettacolo. Se dovesse essere confermata, questa sarebbe una classica mossa spacca-share: d’altronde il duo Isoardi-Todaro ha catturato grande interesse mediatico per il presunto flirt che sarebbe nato negli studi Rai. Di conseguenza Elisa potrebbe danzare attorno al suo Raimondo: una trovata mica male.

