Elisa Isoardi senza Raimondo Todaro a Ballando con le stelle: "In ospedale, deve essere operato"

Pessime notizia per Elisa Isoardi. Il suo partner Raimondo Todaro è in ospedale e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico all'appendicite. Ballando con le stelle rischia di perdere dunque uno dei maestri più attesi, partner della bella ex fidanzata di Matteo Salvini con cui, galoppa il gossip, pare essere già nata una tenere amicizia dietro le quinte. A dare la notizia è stata Selvaggia Lucarelli, giudice del talent vip di Milly Carlucci, parlando di "nulla di grave". Ma Todaro dovrà essere operato, e il soggiorno in ospedale e soprattutto la convalescenza potrebbe pesare eccome. Per la cronaca, era stata proprio Selvaggia a picchiare duro sulla Isoardi, invitandola a "trovarsi un fidanzato vero".

