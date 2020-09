Nicola Porro contro Concita De Gregorio: "La differenza con la Berlinguer? Bianca è troppo intelligente..."

24 settembre 2020 a

Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana ha offerto il suo punto di vista sul doppio caso televisivo della settimana. Mauro Corona ha insultato Bianca Berlinguer a CartaBianca e quasi contemporaneamente andava in scena a DiMartedì uno scontro surreale tra Concita De Gregorio e Alessandro Sallusti. Soprattutto il primo è diventato un caso nazionale perché lo scrittore si è rivolto alla conduttrice definendola una gallina: “La Berlinguer - ha dichiarato Porro - è una donna troppo abile, troppo intelligente e troppo brava per poter essere difesa da qualcuno se non da se stessa, come è in grado di fare benissimo. A differenza della De Gregorio che se l’è presa con Sallusti perché l’ha chiamata per nome, lei che si fa chiamare Concita da Floris e dalla rubrica di Repubblica. Lei sì che deve essere protetta nella sua fragilità politicamente corretta”. La Berlinguer - ha chiosato il conduttore di Quarta Repubblica - ha tutta la forza per difendersi da Corona alla grandissima, gli dà un calcio nel culo quando e come le pare”.

"Alpinista maleducato, che ci fa ancora lì?". Corona insulta la Berlinguer, un caso politico: #Cartabianca, viene giù tutto

