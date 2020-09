Striscia La Notizia contro la Rai: "Cos'hanno tagliato nel servizio su Suarez del Tg1"

25 settembre 2020 a

a

a

Volano stracci tra Striscia La Notizia e la Rai. Nel mirino una foto ironica di Luis Suarez, il calciatore da giorni al centro della polemica per il presunto esame-farsa di italiano. A spiegare quanto accaduto, con una lettera a Dagospia, è il tg satirico di Canale 5: "Una regola scolpita nei sacri testi dell’esame di Stato dei giornalisti impone di citare sempre le fonti. A meno che non si tratti del TG1" scrive Striscia.

"Perché ha detto addio a Striscia la notizia". Stoppa, finalmente tutta la verità: il "colloquio decisivo" con gli autori

Il fatto risale a ieri, giovedì 24 settembre, nel telegiornale delle 20. Qui, nelle immagini che corredavano il servizio si Suarez, è stato inserito un post ironico che Striscia aveva pubblicato sui suoi profili social giorni prima. "Peccato - fa sapere ancora il tg satirico - che “Rai mani di forbice” abbia tagliato dall’immagine trasmessa ogni riferimento a Striscia (il credito, in gergo tecnico). Il paradosso è che per far sparire le tracce del furto abbiano dovuto ingrandire talmente l’immagine da quasi decapitare l’incolpevole Suarez".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.