Alfonso Signorini come Garko al Grande Fratello Vip: "Così ho detto ai miei genitori che sono gay"

Al Grande Fratello Vip è la serata delle emozioni. Una serata da incorniciare. Gabriel Garko fa coming out davanti a tutti e lascia senza parole Alfonso Signorini. Che racconta il momento in cui ha fatto coming out. “Avevo 39 anni. Una domenica a casa dai miei a pranzo c’era anche mia zia e come piatto una gallina bollita. Ho rotto silenzio: sono innamorato. E mia madre disse: “Faccela conoscere”. Io risposi: “E’ un uomo. Mio padre - un vero saggio - smorzò i toni: “L’ho sempre saputo”.

