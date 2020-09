Tale e quale show, Francesco Paolantoni perde la protesi in diretta. Conti in imbarazzo, Loretta Goggi fuori controllo

26 settembre 2020 a

Disastro in diretta a Tale e quale show. Durante l'imitazione di Alan Sorrenti, il comico Francesco Paolantoni perde la protesi dentaria sotto gli occhi di un attonito Carlo Conti. L'imprevisto mentre il concorrente dello show di imitazioni vip di Raiuno stava chiacchierando con la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Lino Guanciale. Grasse risate per tutti, con Conti che ha provato a sdrammatizzare con prontezza: "Ha perso i denti". La Goggi è apparsa la più colpita: "Oh Dio!". Paolantoni, in evidente imbarazzo, si è limitato a raccogliere la protesi da terra, senza fortunatamente rimettersela in bocca. La Goggi, però, non si è più ripresa e ha continuato a ridere, anche quando ha dovuto valutare la performance di Paolantoni: "Dalla metà in poi sei riuscito a trovare il falsetto giusto".

