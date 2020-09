Tale e quale show, Loretta Goggi piange in diretta: Carlo Conti viola le regole anti-coronavirus della Rai

26 settembre 2020 a

Troppe emozioni per Loretta Goggi. Dopo essersi presa uno spavento per la protesi caduta a terra a Francesco Paolantoni, la giudice di Tale e quale show ha pianto in diretta per la sorpresa riservatale dal padrone di casa Carlo Conti. In chiusura di seconda puntata, rima di rivelare la classifica finale (che ha visto in testa Barbara Cola), arriva l'omaggio per la straordinaria artista che festeggia quasi in contemporanea il compleanno (il 29 settembre) e 60 anni di carriera con pochi eguali. Conti fa portare sul palco una torta, con dedica personalizzata: "Chapeau!", il motto della Goggi nella trasmissione.

Inoltre, la regia ha trasmesso sul grande schermo anche la Goggi nella fiction Sorelle. "Loretta Goggi, la nostra regina, è con noi dalla primissima puntata di Tale e Quale Show", l'ha ringraziata il presentatore, finendo poi per abbracciare la sua giurata infrangendo per qualche secondo le stringenti norme anti-contagio da coronavirus che vigono in Rai, mentre Loretta si era sciolta in lacrime di commozione.

