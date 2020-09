Tale e quale show, Giorgio Panariello lascia lo studio per protesta. Carlo Conti costretto a inseguirlo, stop alla diretta

26 settembre 2020 a

Imprevisto in diretta a Tale e quale show, con Carlo Conti costretto a lasciare il palco per riportare in studio Giorgio Panariello. L'attore comico toscano, giurato del talent vip di Raiuno (campione di ascolti, anche contro una corazzata come il Grande Fratello Vip) ha abbandonato polemicamente la diretta al momento dell’assegnazione dei voti finali. Il "collega" Vincenzo Salemme parlando dell'esibizione di Giulia Sol, ha citato Angelica Houston al posto della compianta Whitney Houston.

In segno di protesta, Panariello si è alzato e se n'è andato. Si scherza, ovviamente: Panariello non era arrabbiato e anzi la sua gag ha contribuito a stemperare la tensione dei concorrenti vip. Raggiunto dietro le quinte dall'amico Carlo, il giurato è tornato in studio non prima di punzecchiare Salemme: "Dopo Angelica Houston, dirai Gloria Turner?".

