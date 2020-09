Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini sfottono Garko: "Ho fatto il tampone"

26 settembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip è scoppiato un caso che sta facendo molto rumore sui social. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, che ovviamente non hanno idea di cosa sia l’Ares Gate, hanno preso in giro Gabriel Garko e Adua Del Vesco che non sono riusciti a resistere e si sono abbracciati, contravvenendo alle regole anti contagio da coronavirus. “Ho fatto il tampone”, è stata la frase che l’attore ha usato per convincere l’amica a lasciarsi andare in un abbraccio dopo aver rivelato il “segreto di Pulcinella” della sua omosessualità. Su quella frase la Gregoraci e Oppini hanno fatto grande ironia, simulando la scena avvenuta durante la puntata del GF Vip. I due hanno suscitato grande ilarità, anche da parte di Adua che ha osservato divertita, ma Massimiliano Morra (che si è alzato e se n’è andato senza dire una parola) non sembrava aver gradito particolarmente la gag. E lo stesso si può dire per tanti telespettatori a casa, che probabilmente stanno ingigantendo troppo un momento che voleva essere leggero.

