Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, al Grande Fratello Vip sono sicuri. La Orlando: "Dopo il bacio in piscina, lui sta sotto un treno"

Già li chiamano “Gregorelli”. Li avevamo lasciati con baci appassionati in piscina e già c’erano stati i primi rumors. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ora sono sempre più vicini. “Paolo è già innamorato” dicono gli altri inquilini del Grande Fratello Vip. Il bacio della prova settimanale è stato solo l’inizio. I due negli ultimi giorni si sono avvicinati molto.

Scherzi, abbracci, sguardi ed effusioni nel letto che non lasciano nulla al caso. I due si cercano. Secondo gli altri concorrenti c’è qualcosa che sta per nascere. Per Pierpaolo la Gregoraci “è tanta roba!”. La ex di Briatore non sembra sottrarsi a queste attenzioni. “Da quando c’è stato il bacio in piscina c’è qualcuno che sta sotto un treno", dice Stefania Orlando in diretta. Qualcun altro suggerisce: “c’è molta alchimia”. In questa puntata del GF i due si sono esibiti sulle note di Dirty dancing. Lui a petto nudo, lei in abito bianco. Non è stata solo una prova: sorrisi e sguardi anche in questa occasione. "Pretelli stasera ti va di lusso”, dice Alfonso Signorini. “Tra loro scorreva una vena erotica pazzesca, facevano sangue”, giura dallo studio Antonella Elia.

